Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Filistinli kadının İsrail güçlerince öldürülmesini kınadı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Filistinli kadının İsrail güçlerince öldürülmesini kınadı

11.04.2022 16:20
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Filistinli kadının İsrail güçlerince öldürülmesini kınadı

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli Ghada Al-Sabatin adlı kadının İsrail güçlerince vurularak öldürülmesini şiddetle kınayarak olayın tarafsız ve kapsamlı bir biçimde soruşturulması, sorumlularının bir an önce adalet önüne çıkarılması ve bu tür insanlık dışı...

Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli Ghada Al-Sabatin adlı kadının İsrail güçlerince vurularak öldürülmesini şiddetle kınayarak olayın tarafsız ve kapsamlı bir biçimde soruşturulması, sorumlularının bir an önce adalet önüne çıkarılması ve bu tür insanlık dışı hadiselerin tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınması çağrısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerince dün Beytüllahim kenti yakınlarından öldürülen Sebatin'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

Açıklamada "Herhangi bir tehdit oluşturmayan Filistinli bir sivil kadının İsrail güvenlik kuvvetlerince herhangi bir uyarıda bulunulmadan vurularak öldürülmesini şiddetle kınıyoruz. İsrail makamlarını, olayın tarafsız ve kapsamlı bir biçimde soruşturularak, sorumlularının bir an önce adalet önüne çıkarmaya ve bu tür insanlık dışı hadiselerin tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinin batısındaki Husen beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 6 çocuk annesi Sabatin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Haaretz gazetesi, kadının askerler için bir tehdit oluşturmadığını, elinde bıçak ya da silah bulunmadığını yazmıştı.

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Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria, Adalet, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Filistinli kadının İsrail güçlerince öldürülmesini kınadı - Son Dakika


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