Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemekte kararlıyız
Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanlığı: Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemekte kararlıyız

Dışişleri Bakanlığı: Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemekte kararlıyız

38 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyonla ilgili olarak "Terör tehdidine karşı tedbir almak en temel hakkımızdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı: Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemekte kararlıyız, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyonla ilgili olarak "Terör tehdidine karşı tedbir almak en temel hakkımızdır" dedi.


Bakanlık sözcüsü Aksoy, " Suriye'den kaynaklanan her türlü terör tehdidine karşı milli güvenliğimizin gerektirdiği tedbirleri almak, uluslararası hukuka dayanan en temel hakkımızdır." diye konuştu. Bugüne kadar anılan tedbirleri başta ABD olmak üzere müttefiklerle birlikte ortaklaşa hayata geçirmek için azami gayret gösterdiklerini vurgulayan Aksoy, "Suriye'nin kuzeyinde teşkil edilecek bir güvenli bölge vasıtasıyla meşru güvenlik çıkarlarımızın korunması ve yerinden edilmiş yüzbinlerce Suriyelinin evlerine güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin önünün açılması amacıyla yapıcı ve iyi niyetli çabalar yürüttük." dedi.

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Fırat, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:06 
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