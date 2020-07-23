Dışişleri Bakanlığı: "Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli, sağduyulu ve... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli, sağduyulu ve...
Dışişleri Bakanlığı: "Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli, sağduyulu ve rasyonel politikalar izlemelidir.
Dışişleri Bakanlığı: "Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli, sağduyulu ve rasyonel politikalar izlemelidir."
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 11:31 Kaynak: AA
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