Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 24 Nisan'ı...

Dışişleri Bakanlığı: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 24 Nisan'ı...

38 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 24 Nisan'ı 'anma' günü ilan etmesini şiddetle kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 24 Nisan'ı 'anma' günü ilan etmesini şiddetle kınıyoruz"
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:47 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa Lideri Macron, Skandal Ermeni Soykırımı Kararını İmzaladı, Türkiye'den İlk Tepki Geldi Son Dakika! Fransa'nın Skandal Ermeni Soykırımı Kararına Beştepe'den Tepki: Hadsizlik Örneğidir Dolar, Euro ve Altında Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Uysal'ın Soyadı İddiasına İmamoğlu'ndan Cevap: En Komiği Buydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 16:25:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 24 Nisan'ı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]