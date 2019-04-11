Dışişleri Bakanlığı: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 24 Nisan'ı...
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Dışişleri Bakanlığı: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 24 Nisan'ı 'anma' günü ilan etmesini şiddetle kınıyoruz"
Dışişleri Bakanlığı: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 24 Nisan'ı 'anma' günü ilan etmesini şiddetle kınıyoruz"
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:47 Kaynak: AA
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