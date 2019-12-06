Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "(Fransa'da) Aralarında Anadolu Ajansı muhabirinin de yer aldığı basın...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: '(Fransa'da) Aralarında Anadolu Ajansı muhabirinin de yer aldığı basın... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "(Fransa'da) Aralarında Anadolu Ajansı muhabirinin de yer aldığı basın...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "(Fransa'da) Aralarında Anadolu Ajansı muhabirinin de yer aldığı basın mensuplarının polis müdahalesiyle yaralanmalarını, basın özgürlüğüne yönelik kabul edilemez bir fiziki müdahale olarak görüyoruz.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "( Fransa'da) Aralarında Anadolu Ajansı muhabirinin de yer aldığı basın mensuplarının polis müdahalesiyle yaralanmalarını, basın özgürlüğüne yönelik kabul edilemez bir fiziki müdahale olarak görüyoruz."

Dışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansı, Fransa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:38 Kaynak: AA
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