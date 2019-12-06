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Dışişleri Bakanlığı: "(Fransa'da) Aralarında Anadolu Ajansı muhabirinin de yer aldığı basın...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "(Fransa'da) Aralarında Anadolu Ajansı muhabirinin de yer aldığı basın mensuplarının polis müdahalesiyle yaralanmalarını, basın özgürlüğüne yönelik kabul edilemez bir fiziki müdahale olarak görüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:38 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: "( Fransa'da) Aralarında Anadolu Ajansı muhabirinin de yer aldığı basın mensuplarının polis müdahalesiyle yaralanmalarını, basın özgürlüğüne yönelik kabul edilemez bir fiziki müdahale olarak görüyoruz."
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