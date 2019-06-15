Dışişleri Bakanlığı: "Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve GKRY'nin katılımıyla...
2 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve GKRY'nin katılımıyla 14 Haziran 2019 tarihinde Malta'da düzenlenen AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Altıncı Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiride yer alan Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine...
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:34 Kaynak: İHA
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