Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve GKRY'nin katılımıyla...
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Dışişleri Bakanlığı: "Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve GKRY'nin katılımıyla...

2 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve GKRY'nin katılımıyla 14 Haziran 2019 tarihinde Malta'da düzenlenen AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Altıncı Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiride yer alan Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine...

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı: " Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve GKRY'nin katılımıyla 14 Haziran 2019 tarihinde Malta'da düzenlenen AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Altıncı Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiride yer alan Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine ilişkin, taraflı, gerçeklerden kopuk ve uluslararası hukuka aykırı ifadeleri reddediyoruz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:34 Kaynak: İHA
Malta, İspanya, İtalya, Fransa, Güncel
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