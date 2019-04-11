Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Fransa'nın Dostane Olmaktan Uzak Bu Tutumunun, Türkiye ile İlişkilerini Menfi...

Dışişleri Bakanlığı: "Fransa'nın Dostane Olmaktan Uzak Bu Tutumunun, Türkiye ile İlişkilerini Menfi...

12 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı: "Fransa'nın dostane olmaktan uzak bu tutumunun, Türkiye ile ilişkilerini menfi şekilde etkilemesi kaçınılmazdır"

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı: "Fransa'nın dostane olmaktan uzak bu tutumunun, Türkiye ile ilişkilerini menfi şekilde etkilemesi kaçınılmazdır"
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:47 Kaynak: AA
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