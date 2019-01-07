Dışişleri Bakanlığı Gabon'daki Darbe Girişimini Kınadı
56 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı, bu sabah Gabon'da yaşanan darbe girişimini kınadı.
Dışişleri Bakanlığı
, bu sabah Gabon
'da yaşanan darbe girişimini kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gabon'da bu sabah meydana gelen darbe girişimini kınıyoruz. Türkiye
seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik tüm teşebbüslerin karşısındadır. Gabon'da huzur ve istikrarın muhafaza edilmesine önem veriyoruz" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:16 Kaynak: İHA
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