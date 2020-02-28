Dışişleri Bakanlığı: Göçmenlerin Batı'ya hareketi İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanlığı: Göçmenlerin Batı'ya hareketi İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebilir - Son Dakika Dünya

Dışişleri Bakanlığı: Göçmenlerin Batı'ya hareketi İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebilir

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketinin İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı: Göçmenlerin Batı'ya hareketi İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebilir, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketinin İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirdi.


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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:04 
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