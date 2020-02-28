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Dışişleri Bakanlığı: Göçmenlerin Batı'ya hareketi İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebilir
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketinin İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketinin İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:04
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