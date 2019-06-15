Dışişleri Bakanlığı: "Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi bildirisinde Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs'a...
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Dışişleri Bakanlığı: "Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi bildirisinde Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs'a ilişkin uluslararası hukuka aykırı ifadeleri reddediyoruz"
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:39 Kaynak: AA
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