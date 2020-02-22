Dışişleri Bakanlığı: Güney Sudan'da geçiş hükümetinin kurulması memnuniyet verici - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: Güney Sudan'da geçiş hükümetinin kurulması memnuniyet verici - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: Güney Sudan'da geçiş hükümetinin kurulması memnuniyet verici

18 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Güney Sudan'da, hükümet ile muhalefetin anlaşmaya varmasından ve geçiş hükümetinin kurulmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı: Güney Sudan'da geçiş hükümetinin kurulması memnuniyet verici, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Güney Sudan'da, hükümet ile muhalefetin anlaşmaya varmasından ve geçiş hükümetinin kurulmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkede hükümet ile "Çatışmanın Çözümüne İlişkin Yeniden Canlandırılmış Anlaşma"ya taraf muhalefetin uzlaşıya varması ve ulusal birlik geçiş hükümeti kurmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Geçiş hükümetinin, ülkede kalıcı barışın tesisi ile Güney Sudan halkının hak ettiği huzur ve istikrara kavuşması için gereken adımları ivedilikle atacağını umuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Muhalif lider Machar devlet başkanı yardımcısı oldu

Güney Sudan'da, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile muhalefetin lideri devlet başkanı eski yardımcısı Riek Machar arasında varılan anlaşma sonrası yeni hükümet kuruldu.

İki lider arasında varılan anlaşmayla Machar, yeni hükümette devlet başkanı yardımcısı oldu.

Mayardit yaptığı açıklamada, "Savaş sona erdi ve artık yeni bir şafak ilan edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalif lider Machar'ı affettiğini belirten Mayardit, muhaliflerin haklarının korunacağını bildirdi.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi gözetiminde yürütülen barış görüşmelerinde taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden başlamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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