Dışişleri Bakanlığı heyeti Rusya'da Suriye ve Libya'yı görüşecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı heyeti Rusya'da Suriye ve Libya'yı görüşecek - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı heyeti Rusya'da Suriye ve Libya'yı görüşecek

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığından bir heyet, Rusya'nın başkenti Moskova'da Suriye ve Libya konusunda temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı heyeti Rusya'da Suriye ve Libya'yı görüşecek, System.String[]

Dışişleri Bakanlığından bir heyet, Rusya'nın başkenti Moskova'da Suriye ve Libya konusunda temaslarda bulunacak.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet dün Rusya'ya gitti.

Heyetin bugün Rus yetkililerle başta Suriye ve Libya konularını ele alması öngörülüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaretle ilgili hazırlıkların da görüşülmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya nezdinde İdlib'deki saldırıların son bulması için gereken her türlü çabayı gösterdiğini belirterek, "Yarın bir heyeti Moskova'ya gönderiyoruz, görüşmeleri yapacaklar. Alınacak neticeye göre biz de atacağımız adımları belirleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:58 Kaynak: AA
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