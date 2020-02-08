Dışişleri Bakanlığı: "Heyetler arası görüşmelerde İdlip'teki durum ele alındı, sahada bir an önce... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: 'Heyetler arası görüşmelerde İdlip'teki durum ele alındı, sahada bir an önce... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Heyetler arası görüşmelerde İdlip'teki durum ele alındı, sahada bir an önce...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Heyetler arası görüşmelerde İdlip'teki durum ele alındı, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Heyetler arası görüşmelerde İdlip'teki durum ele alındı, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu. Görüşmelere önümüzdeki hafta devam edilmesi kararlaştırıldı." - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, İdlip, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:12 Kaynak: İHA
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