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Dışişleri Bakanlığı: "Heyetler arası görüşmelerde İdlip'teki durum ele alındı, sahada bir an önce...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "Heyetler arası görüşmelerde İdlip'teki durum ele alındı, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:12 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı: "Heyetler arası görüşmelerde İdlip'teki durum ele alındı, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu. Görüşmelere önümüzdeki hafta devam edilmesi kararlaştırıldı." - ANKARA
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