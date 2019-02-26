Dışişleri Bakanlığı: Hocali Katliamını Kınıyoruz
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Hocalı katliamının 27'nci yıl dönümü nedeniyle yapılan açıklamada, "Bu katliamı ve Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarındaki süregelen işgalini şiddetle kınıyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Hocalı katliamının 27'nci yıl dönümü nedeniyle yapılan açıklamada, "Bu katliamı ve Ermenistan
'ın Azerbaycan
topraklarındaki süregelen işgalini şiddetle kınıyoruz" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ
bölgesindeki Hocalı şehrine Ermenistan Cumhuriyeti birlikleri tarafından düzenlenen saldırıda, yüzlerce Azerbaycan vatandaşının öldürüldüğü, yaralandığı ya da esir alındığı bildirildi. Sivil halka yöneltilen bu saldırganlık ve Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgali neticesinde 1 milyondan fazla Azerbaycanlının yurtlarından edildiği ve kendi vatanlarında kaçkın hayatı yaşamaya mahküm bırakıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Bu katliamı ve Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarındaki süregelen işgalini şiddetle kınıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin 27 yıl önce Hocalı'da maruz kaldıkları katliamın acısını derinden hissediyor ve samimiyetle paylaşıyoruz. Bu trajedide hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize taziyelerimizi sunuyoruz."
Haber: ANKARA, -
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:33 Kaynak: DHA
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