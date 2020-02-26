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Dışişleri Bakanlığı: "(Hocalı katliamının yıl dönümü) Bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "(Hocalı katliamının yıl dönümü) Bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan beri devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:44 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: "(Hocalı katliamının yıl dönümü) Bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan beri devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz"
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