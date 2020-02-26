Dışişleri Bakanlığı: "(Hocalı katliamının yıl dönümü) Bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: '(Hocalı katliamının yıl dönümü) Bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "(Hocalı katliamının yıl dönümü) Bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "(Hocalı katliamının yıl dönümü) Bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan beri devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "(Hocalı katliamının yıl dönümü) Bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan beri devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:44 Kaynak: AA
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