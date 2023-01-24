Dışişleri Bakanlığı: "Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırıldı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: "Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırıldı

24.01.2023 12:16
Dışişleri Bakanlığı: "Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırıldı

İsveç'te aşırı sağcı politikacı Paludan'ın Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'i yakmasına tepkiler devam ederken bir skandal da Hollanda'da gerçekleşti. Pegida'nın Hollanda'daki lideri Wagensveld, Kur'an-ı Kerim'i önce yırttı sonra yaktı. Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marcel Kurpershoek'nun Bakanlığına çağırıldığını, Hollanda'nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesinin talep edildiği bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırı hakkında açıklama yaptı. Hollanda'nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir kişinin 22 Ocak'ta kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetlendiğin belirtildiği belirtilen açıklamada, İsveç'in ardından bu kez Hollanda'da yaşanan ve kutsal değerlerimize hakaret eden ve nefret suçu içeren bu alçak eylem, İslam düşmanlığının, ayrımcılığın ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da artık sınır tanımadığının açık ilanıdır. Bu eylemler sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini, manevi değerlerini ve toplumsal hoşgörüyü doğrudan hedef almakta; ayrıca birarada barış içinde yaşama kültürünü zedelemektedir" denildi.
"Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak bu iğrenç ve aşağılık eylemi kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş"
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marcel Kurpershoek Dışişleri Bakanlığına çağırılarak eylemin kınandığı ve protesto edildiği ifade edilen açıklamada, "Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak bu iğrenç ve aşağılık eylemi kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, Hollanda'nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edilmiştir. Hollanda makamlarının olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmasını, bu tür hadiselerin tekrarının önlenmesi amacıyla somut tedbirleri hayata geçirmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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