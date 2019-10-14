Dışişleri Bakanlığı: "Hukuksuz ve yanlı tutumu nedeniyle AB ile bazı alanlardaki iş birliğimizi...
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Dışişleri Bakanlığı: "Hukuksuz ve yanlı tutumu nedeniyle AB ile bazı alanlardaki iş birliğimizi ciddi bir şekilde gözden geçireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:14 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: "Hukuksuz ve yanlı tutumu nedeniyle AB ile bazı alanlardaki iş birliğimizi ciddi bir şekilde gözden geçireceğiz."
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