Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Hukuksuz ve yanlı tutumu nedeniyle AB ile bazı alanlardaki iş birliğimizi...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: 'Hukuksuz ve yanlı tutumu nedeniyle AB ile bazı alanlardaki iş birliğimizi...

Dışişleri Bakanlığı: "Hukuksuz ve yanlı tutumu nedeniyle AB ile bazı alanlardaki iş birliğimizi...

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Hukuksuz ve yanlı tutumu nedeniyle AB ile bazı alanlardaki iş birliğimizi ciddi bir şekilde gözden geçireceğiz.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Hukuksuz ve yanlı tutumu nedeniyle AB ile bazı alanlardaki iş birliğimizi ciddi bir şekilde gözden geçireceğiz."

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:14 Kaynak: AA
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