Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "İki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınıyoruz"
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Dışişleri Bakanlığı: "İki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınıyoruz"

25 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, "Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine yapılansaldırıyı kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı, "Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine yapılan

saldırıyı kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine düzenlenen saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "13 Haziran 2019 tarihinde Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Son bir ay içinde Körfez bölgesinde ticari gemilerin ikinci defa hedef alınmasından endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamanın devamında "Uluslararası deniz yolu taşımacılığı bakımından stratejik konumda bulunan Körfez bölgesinde seyrüsefer güvenliğinin muhafaza edilmesine önem

atfediyoruz" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 12:44 Kaynak: İHA
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