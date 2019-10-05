Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı, "Irak halkının huzur ve refah içinde bir yaşam sürmesi samimi temennimizdir"
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Dışişleri Bakanlığı, "Irak halkının huzur ve refah içinde bir yaşam sürmesi samimi temennimizdir"

50 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye Irak'ın istikrarına önem atfetmektedir.

Dışişleri Bakanlığı,

Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye Irak'ın istikrarına önem atfetmektedir. Irak halkının huzur ve refah içinde bir yaşam sürmesi samimi temennimizdir" dedi.


Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Bağdat ve bazı güney vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden buyana süren protesto eylemleri sırasında çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Gösteriler sırasında sivil halktan ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybeden tüm Iraklı kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.


Açıklamada, "Türkiye Irak'ın istikrarına önem atfetmektedir. Irak halkının huzur ve refah içinde bir yaşam sürmesi samimi temennimizdir. Irak Hükümetinin halkın meşru beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken adımları atacağına inanıyoruz. Gösterilerde daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmaması için herkese itidal ve sağduyu çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Türkiye, Huzur, Irak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:15 Kaynak: İHA
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