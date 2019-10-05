Dışişleri Bakanlığı: "Irak Hükümeti'nin halkın beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken...
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Dışişleri Bakanlığı: "Irak Hükümeti'nin halkın beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken adımları atacağına inanıyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:52 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: "Irak Hükümeti'nin halkın beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken adımları atacağına inanıyoruz"
Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 35'e yükseldi Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 50'ye çıktı Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 60'a yükseldi