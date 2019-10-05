Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Irak Hükümeti'nin halkın beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken...
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Dışişleri Bakanlığı: "Irak Hükümeti'nin halkın beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken...

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Irak Hükümeti'nin halkın beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken adımları atacağına inanıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Irak Hükümeti'nin halkın beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken adımları atacağına inanıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:52 Kaynak: AA
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