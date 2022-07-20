Dışişleri Bakanlığı: "Irak Hükümeti Yetkililerini Hain Terör Örgütünün Söylem ve Propagandasının Etkisi Altında Açıklamalar Yapmamaya Davet Ediyoruz" - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: "Irak Hükümeti Yetkililerini Hain Terör Örgütünün Söylem ve Propagandasının Etkisi Altında Açıklamalar Yapmamaya Davet Ediyoruz"

20.07.2022 23:10
Dışişleri Bakanlığı: "Irak Hükümeti Yetkililerini Hain Terör Örgütünün Söylem ve Propagandasının Etkisi Altında Açıklamalar Yapmamaya Davet Ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı; Irak’ın Dohuk Vilayeti’nin Zaho ilçesinde bugün 8 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı saldırı ile ilgili “Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı; Irak'ın Dohuk Vilayeti'nin Zaho ilçesinde bugün 8 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı saldırı ile ilgili "Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı; Irak'ın Dohuk Vilayeti'nin Zaho ilçesinde bugün yapılan saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralanmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlığın yaptığı açıklama şöyle:

"Irak'ın Dohuk Vilayeti'nin Zaho İlçesi'nde bir dere kenarına bugün (20 Temmuz) gerçekleştirilen saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği; 23 kişinin ise yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor; yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir. Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır.

Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz."

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ise Zaho ilçesine bugün yapılan saldırıdan sonra Türkiye'ye yönelik sosyal medya hesabından, saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tutan açıklamalar yaptı. Kazımi, "Türk Kuvvetleri, bugün Irak'ın Kürdistan bölgesindeki Dohuk Valiliği'nde bir turizm beldesini hedef alarak, Irak'ın egemenliğini, Irak vatandaşlarının can ve güvenliğini açık ve aleni bir şekilde ihlal etmiştir" dedi.

YORUMLAR
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Dışişleri'nden Irak için mesajı:  Türkiye, sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır Dışişleri'nden Irak için mesajı:  Türkiye, sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır Türkiye, Dohuk'taki saldırının faillerinin açığa çıkarılması için Irak'a iş birliği önerdi Türkiye, Dohuk'taki saldırının faillerinin açığa çıkarılması için Irak'a iş birliği önerdi
Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanlığı, Zaho, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: 'Irak Hükümeti Yetkililerini Hain Terör Örgütünün Söylem ve Propagandasının Etkisi Altında Açıklamalar Yapmamaya Davet Ediyoruz' - Son Dakika

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