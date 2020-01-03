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Dışişleri Bakanlığı: "Irak'ın çatışma alanı haline getirilmesinin barış ve istikrara zarar vereceği...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "Irak'ın çatışma alanı haline getirilmesinin barış ve istikrara zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:20 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: " Irak'ın çatışma alanı haline getirilmesinin barış ve istikrara zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz"
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