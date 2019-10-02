Dışişleri Bakanlığı, Irak'la ilgili seyahat uyarısında, Türk vatandaşlarından gösterilerin sürdüğü...
41 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı, Irak'la ilgili seyahat uyarısında, Türk vatandaşlarından gösterilerin sürdüğü bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:14 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Irak'la ilgili seyahat uyarısında, Türk vatandaşlarından gösterilerin sürdüğü bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarını istedi.
Türk Hukuk Enstitüsü Derneğinden Nagehan Alçı'ya suç duyurusu Irak'ta 7 kişinin öldüğü gösteriler sonrası sosyal medyaya erişim durdu, internet kesildi Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi Son Dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı: Kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçının