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Dışişleri Bakanlığı, Irak'la ilgili seyahat uyarısında, Türk vatandaşlarından gösterilerin sürdüğü...

41 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Irak'la ilgili seyahat uyarısında, Türk vatandaşlarından gösterilerin sürdüğü bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarını istedi.

Dışişleri Bakanlığı, Irak'la ilgili seyahat uyarısında, Türk vatandaşlarından gösterilerin sürdüğü..., System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Irak'la ilgili seyahat uyarısında, Türk vatandaşlarından gösterilerin sürdüğü bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarını istedi.

Dışişleri Bakanlığı, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:14 Kaynak: AA
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