Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na saldırı! Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi

Bu sabah saatlerinde Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırının ardından, Dışişleri Bakanlığı bir kınama mesajı yayımladı.

"SORUMLULARIN ADALET ÖNÜNE ÇIKARILMALARINI BEKLİYORUZ"

Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların biran önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"BM GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANTISI SIRASINDA BU SALDIRININ GERÇEKLEŞMESİ VAHİM"

Saldırının BM Güvenlik Konseyi'nde Irak'ın çağrısıyla düzenlenen toplantı sırasında gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ülkemizin haksız şekilde itham edilerek hedef gösterildiği bir dönemde, Irak makamlarının çağrısı üzerine düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bu saldırının gerçekleşmiş olması da vahim ve düşündürücüdür.

Bu vesileyle Irak makamlarına, terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."