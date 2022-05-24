Dışişleri Bakanlığından Irak'ta gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında açıklama - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığından Irak'ta gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında açıklama

24.05.2022 14:48
Dışişleri Bakanlığından Irak'ta gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığından Irak'ta gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında yapılan açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, faillerinin en kısa sürede yakalanarak adalet önünde hesap...

Dışişleri Bakanlığından Irak'ta gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında yapılan açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, faillerinin en kısa sürede yakalanarak adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Irak Kerkük'te 23 Mayıs'ta gerçekleşen terör saldırısı hakkında bir açıklama yapıldı. Saldırı faillerinin yakalanarak adalet önünde hesap vermeleri beklendiği belirten Dışişleri açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Irak'ın Kerkük Vilayeti'ne bağlı Tazehurmatu ve Beşir ilçelerine dün (23 Mayıs) akşam saatlerinde düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, faillerinin en kısa sürede yakalanarak adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz. Bu vesileyle, terörizmle mücadelesinde dost ve komşu Irak halkı ve Hükümetinin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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