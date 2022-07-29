Türkiye, İran'daki sel nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, İran'da dün başkent Tahran'ın çevre köylerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'da yaşanan sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Dost ve kardeş İran halkına ve İran hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dün, İran'da başkent Tahran'ın çevre köylerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.