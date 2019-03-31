Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "İran'da Sel Felaketinin Neden Olduğu Can Kaybından ve Maddi Hasardan Derin...

Dışişleri Bakanlığı: "İran'da Sel Felaketinin Neden Olduğu Can Kaybından ve Maddi Hasardan Derin...

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, İran'da sel felaketinin neden olduğu can kaybından ve maddi hasardan duyulan üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı, İran'da sel felaketinin neden olduğu can kaybından ve maddi hasardan duyulan üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran'da sel felaketinin neden olduğu can kaybından ve maddi hasardan derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Felaketten etkilenen bölgelere Türk Kızılayı tarafından süratle acil yardım malzemesi sevk edilmiştir" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:30 Kaynak: İHA

İran, Güncel
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