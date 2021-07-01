Dışişleri Bakanlığı: "(İskeçe Türk Birliği'nin yeniden tescili) Yunanistan Yargıtayı'nın AİHM kararlarını yok sayan kararını kınıyoruz" - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı tarafından, İskeçe Türk Birliği'nin yeniden tescili için yaptığı başvurunun, İstinaf Mahkemesi'nin ardından Yunanistan Yargıtay'ı tarafından da 30 Haziran'da açıklanan kararla reddedildiğinin öğrenildiği belirtilerek, "Yunanistan Yargıtayı'nın AİHM kararlarını yok sayan kararını kınıyoruz" ifadesine yer verildi.

Batı Trakya Türk Azınlığının en eski sivil toplum kuruluşu olan İskeçe Türk Birliği'nin, isminde "Türk" ibaresi olduğu için 1983 yılında tabelası indirilmiş ve dernek 1986 yılında alınan bir mahkeme kararıyla yasaklanmıştı. İskeçe Türk Birliği tarafından sürdürülen hukuk mücadelesi neticesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından 2008 yılında, örgütlenme hakkının Yunanistan tarafından ihlal edildiğine hükmederek Yunanistan'ı derneğin tescili için gerekli düzenlemeleri yapmaya davet edilmişti. Bu çerçevede, AİHM kararlarının icrası kapsamında Yunanistan'da 2017 yılında yasal bir düzenleme kabul edilerek, yasaklanan derneklere yeniden tescil için başvuru imkanı tanınmış, ancak bu başvuruların kabulüne ciddi istisnalar getirilmişti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan tarafından yapılan söz konusu yasal düzenlemenin ardından İskeçe Türk Birliği'nin yeniden tescil için yaptığı başvurunun İstinaf Mahkemesi'nin ardından Yunanistan Yargıtay'ı tarafından da 30 Haziran'da açıklanan kararla reddedildiğinin öğrenildiği belirtilerek, "Bahsekonu kararla İskeçe Türk Birliği'nin 38 yıldır devam eden hukuk ve demokrasi mücadelesinde Yunanistan'da iç hukuk yolları üçüncü kez tüketilmiş olmaktadır. Bu durum, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi üyesi Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk Azınlığının kimliğinin inkarına yönelik baskıcı politikalarını AİHM kararlarına rağmen ısrarla sürdürdüğünü göstermektedir" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yunanistan Yargıtayı'nın AİHM kararlarını yok sayan kararını kınıyor, Yunanistan'ı, uluslararası hukuka uygun hareket ederek, 13 yıldır hayata geçirmekten imtina ettiği AİHM kararlarını uygulamaya ve Batı Trakya Türk Azınlığı sivil toplum örgütlerinin tescili için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz."

Açıklamada, İskeçe Türk Birliği'nin AİHM kararları doğrultusunda sürdürdüğü hak arama mücadelesini destekleme devam edileceği vurgulandı. - ANKARA