Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, 17 Eylül'de gerçekleştirilecek genel...
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Dışişleri Bakanlığı: "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, 17 Eylül'de gerçekleştirilecek genel...

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, 17 Eylül'de gerçekleştirilecek genel seçimleri kazandığı takdirde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile yasadışı yerleşimleri ilhak edeceği yönündeki beyanları İsrail'in on yıllardır devam eden işgalinin ve hukuk tanımaz uygulamalarının yeni...

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, 17 Eylül'de gerçekleştirilecek genel seçimleri kazandığı takdirde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile yasadışı yerleşimleri ilhak edeceği yönündeki beyanları İsrail'in on yıllardır devam eden işgalinin ve hukuk tanımaz uygulamalarının yeni bir tezahürüdür. Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez. Tüm uluslararası toplumu İsrail'in uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını pervasızca ayaklar altına alması karşısında sessiz kalmayıp, en güçlü şekilde tepki vermeye çağırıyoruz. Türkiye, kardeş Filistin halkının yanında durmaya ve Filistin Devleti'nin haklı bağımsızlık mücadelesini tüm gücüyle desteklemeye devam edecektir." - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria, İsrail, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:29 Kaynak: İHA
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