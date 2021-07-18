Dışişleri Bakanlığı: "İsrail güvenlik güçlerinin bu sabah Harem-i Şerif'in kudsiyetini bir kez daha ihlal ederek ırkçı Yahudi grupların Mescid-i... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail güvenlik güçlerinin bu sabah Harem-i Şerif'in kudsiyetini bir kez daha ihlal ederek ırkçı Yahudi grupların Mescid-i...
18.07.2021 13:18
Dışişleri Bakanlığı: "İsrail güvenlik güçlerinin bu sabah Harem-i Şerif'in kudsiyetini bir kez daha ihlal ederek ırkçı Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya baskında bulunmasına izin vermesini, ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla müdahale etmesini ve aralarında çocuk ve kadınların...
Dışişleri Bakanlığı: "İsrail güvenlik güçlerinin bu sabah Harem-i Şerif'in kudsiyetini bir kez daha ihlal ederek ırkçı Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya baskında bulunmasına izin vermesini, ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla müdahale etmesini ve aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinli sivilleri insan onurunu rencide eden görüntüler eşliğinde gözaltına almasını kınıyoruz." - ANKARA
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