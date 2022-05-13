Dışişleri Bakanlığı: İsrail'i İki Devletli Çözüm Sürecini Tehlikeye Atan Adımları Sonlandırmaya Davet Ediyoruz - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 'Mitzpeh Dani' ve 'Oz V'gaon' yerleşimlerinin yasal statüye kavuşturulması yönündeki kararına ilişkin, "Söz konusu tek taraflı adımlar, bölgede gerginliği tırmandırmakta ve barış zeminini tahrip etmektedir. İsrail'i, uluslararası hukuka ve yerleşik BM parametrelerine aykırı olan, ayrıca iki devletli çözüm sürecini tehlikeye atan bu adımları sonlandırmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün Batı Şeria'da kurulacak yerleşim yerlerine ilişkin projeleri kabul etmesi ve 'Mitzpeh Dani' ile 'Oz V'gaon' yerleşimlerinin yasal statüye kavuşturulması yönündeki kararı kınandı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail makamları tarafından dün (12 Mayıs), Batı Şeria'da toplam 4.427 yeni yerleşim birimi inşa edilmesini kapsayan 25 ayrı projenin kabul edilmesini ve buna ilaveten, İsrail yasalarına göre dahi yasadışı olarak görülen 'Mitzpeh Dani' ve 'Oz V'gaon' yerleşimlerinin yasal statüye kavuşturulması yönünde alınan kararı kınıyoruz.

Söz konusu tek taraflı adımlar, bölgede gerginliği tırmandırmakta ve barış zeminini tahrip etmektedir.

İsrail'i uluslararası hukuka ve yerleşik BM parametrelerine aykırı olan, ayrıca iki devletli çözüm sürecini tehlikeye atan bu adımları sonlandırmaya davet ediyoruz.

"ŞİRİN EBU AKİLE'NİN HAYATINI KAYBETMESİ VE BİR GAZETECİNİN YARALANMASIYLA SONUÇLANAN OLAYLAR AÇIĞA KAVUŞTURULMALI"

Öte yandan, El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'nin 11 Mayıs günü Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampında hayatını kaybetmesi ve bir gazetecinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayların açık, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma yoluyla açığa kavuşturulması ve sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılması hususundaki beklentimizi de yineliyoruz."