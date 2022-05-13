Dışişleri Bakanlığı: İsrail'i İki Devletli Çözüm Sürecini Tehlikeye Atan Adımları Sonlandırmaya Davet Ediyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'i İki Devletli Çözüm Sürecini Tehlikeye Atan Adımları Sonlandırmaya Davet Ediyoruz

13.05.2022 15:28
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'i İki Devletli Çözüm Sürecini Tehlikeye Atan Adımları Sonlandırmaya Davet Ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in ‘Mitzpeh Dani’ ve ‘Oz V’gaon’ yerleşimlerinin yasal statüye kavuşturulması yönündeki kararına ilişkin, “Söz konusu tek taraflı adımlar, bölgede gerginliği tırmandırmakta ve barış zeminini tahrip etmektedir. İsrail’i, uluslararası hukuka ve yerleşik BM parametrelerine aykırı olan, ayrıca iki devletli çözüm sürecini tehlikeye atan bu adımları sonlandırmaya davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 'Mitzpeh Dani' ve 'Oz V'gaon' yerleşimlerinin yasal statüye kavuşturulması yönündeki kararına ilişkin, "Söz konusu tek taraflı adımlar, bölgede gerginliği tırmandırmakta ve barış zeminini tahrip etmektedir. İsrail'i, uluslararası hukuka ve yerleşik BM parametrelerine aykırı olan, ayrıca iki devletli çözüm sürecini tehlikeye atan bu adımları sonlandırmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün Batı Şeria'da kurulacak yerleşim yerlerine ilişkin projeleri kabul etmesi ve 'Mitzpeh Dani' ile 'Oz V'gaon' yerleşimlerinin yasal statüye kavuşturulması yönündeki kararı kınandı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail makamları tarafından dün (12 Mayıs), Batı Şeria'da toplam 4.427 yeni yerleşim birimi inşa edilmesini kapsayan 25 ayrı projenin kabul edilmesini ve buna ilaveten, İsrail yasalarına göre dahi yasadışı olarak görülen 'Mitzpeh Dani' ve 'Oz V'gaon' yerleşimlerinin yasal statüye kavuşturulması yönünde alınan kararı kınıyoruz.

Söz konusu tek taraflı adımlar, bölgede gerginliği tırmandırmakta ve barış zeminini tahrip etmektedir.

İsrail'i uluslararası hukuka ve yerleşik BM parametrelerine aykırı olan, ayrıca iki devletli çözüm sürecini tehlikeye atan bu adımları sonlandırmaya davet ediyoruz.

"ŞİRİN EBU AKİLE'NİN HAYATINI KAYBETMESİ VE BİR GAZETECİNİN YARALANMASIYLA SONUÇLANAN OLAYLAR AÇIĞA KAVUŞTURULMALI"

Öte yandan, El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'nin 11 Mayıs günü Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampında hayatını kaybetmesi ve bir gazetecinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayların açık, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma yoluyla açığa kavuşturulması ve sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılması hususundaki beklentimizi de yineliyoruz."

YORUMLAR
500
BM'den gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi hakkında açıklama: Savaş suçu teşkil edebilir BM'den gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi hakkında açıklama: Savaş suçu teşkil edebilir Al Jazeera muhabiri Şirin ebu Akile'nin Doğu Kudüs'deki cenaze törenine binler katıldı Al Jazeera muhabiri Şirin ebu Akile'nin Doğu Kudüs'deki cenaze törenine binler katıldı Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yeni yerleşim birimleri inşa projelerini onaylamasını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yeni yerleşim birimleri inşa projelerini onaylamasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler, Münir Karaloğlu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: İsrail'i İki Devletli Çözüm Sürecini Tehlikeye Atan Adımları Sonlandırmaya Davet Ediyoruz - Son Dakika


Son Dakika
20:13 Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı
20:11 Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi
20:10 Ukrayna, Rus ordusunu pusuya düşürdü! Onlarca asker ve zırhlı araç kaybı var
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:52 AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 20:55:56. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı: İsrail'i İki Devletli Çözüm Sürecini Tehlikeye Atan Adımları Sonlandırmaya Davet Ediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement