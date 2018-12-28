Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in, Batı Şeria'da Yaklaşık 2 Bin 200 Yeni Konut İnşa Edilmesine Onay...
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Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in, Batı Şeria'da yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:22 Kaynak: AA
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