Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in, Batı Şeria'da Yaklaşık 2 Bin 200 Yeni Konut İnşa Edilmesine Onay...

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in, Batı Şeria'da Yaklaşık 2 Bin 200 Yeni Konut İnşa Edilmesine Onay...

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in, Batı Şeria'da yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı: " İsrail'in, Batı Şeria'da yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:22 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Batı Şeria, Güncel
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