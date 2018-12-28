Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da Konut İnşaatı Onayını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da Konut İnşaatı Onayını Kınadı

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine onay veren kararını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da Konut İnşaatı Onayını Kınadı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine onay veren kararını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşa edilmesine onay veren kararına ilişkin bir açıklama yayımladı. İşgal altında bulunan alanda yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine ilişkin kararın şiddetle kınandığı açıklamada, "İlgili Birleşmiş Milletler kararları ile Dördüncü Cenevre Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuku pervasızca çiğnemeye devam eden İsrail'in bu yasa dışı kararını reddediyoruz" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:35 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria, İsrail, Politika
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