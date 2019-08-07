Dışişleri Bakanlığı: "(İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşasına onay vermesi) İsrail'in bu...
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Dışişleri Bakanlığı: "(İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşasına onay vermesi) İsrail'in bu gayrimeşru politikasını şiddetle kınıyoruz" Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:32 Kaynak: AA
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