Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in, 'El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti'nin Görevini Tek Taraflı...

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in, 'El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti'nin Görevini Tek Taraflı...

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in, 'El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti'nin görevini tek taraflı olarak sonlandırmasını şiddetle kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı: " İsrail'in, 'El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti'nin görevini tek taraflı olarak sonlandırmasını şiddetle kınıyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:57 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Güncel
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