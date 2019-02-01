Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in, 'El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti'nin Görevini Tek Taraflı...
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in, 'El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti'nin görevini tek taraflı olarak sonlandırmasını şiddetle kınıyoruz"
Dışişleri Bakanlığı
: " İsrail
'in, 'El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti'nin görevini tek taraflı olarak sonlandırmasını şiddetle kınıyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:57 Kaynak: AA
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