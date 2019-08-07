Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in gayrimeşru politikasını şiddetle kınıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni konut inşası kararıyla ilgili, "İsrail, 1967'den beri işgal altında tutmakta olduğu Batı Şeria'daki çeşitli yasa dışı yerleşimlerde 2300'den fazla yeni konut inşasına onay vererek Filistin halkının haklarını gasbetmeyi sürdürmüştür. İsrail'in bu gayrimeşru politikasını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin halkının haklarını gasbetmeyi sürdürdüğü kaydedildi. İsrail'in politikasının kınandığı belirtilen açıklamada, "İsrail,1967'den beri işgal altında tutmakta olduğu Batı Şeria'daki çeşitli yasa dışı yerleşimlerde 2300'den fazla yeni konut inşasına onay vererek Filistin halkının haklarını gasbetmeyi sürdürmüştür. İsrail'in bu gayrimeşru politikasını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, "İsrail, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi politikasıyla uluslararası hukuku açıkça ve pervasızca çiğnemeye devam etmektedir. İsrail'in iki devletli çözüm perspektifini ortadan kaldırmayı ve işgali daimi kılmayı hedefleyen bu tasarrufunu reddediyor, kardeş Filistin halkının ve Filistin'in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haber: Selen YALAZ/ANKARA, -