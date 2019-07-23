Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri...
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Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri...

58 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkması İsrail'in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür.

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı: " İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkması İsrail'in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür. Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz. İki devletli çözüm vizyonuna zarar veren bu gayri meşru eylemler derhal durdurulmalıdır. Uluslararası toplumu, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya ve Filistin halkının haklarının korunması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz." - ANKARA
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:18 Kaynak: İHA
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