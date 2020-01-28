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Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz"
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz" Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:38 Kaynak: AA
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