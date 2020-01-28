Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: 'İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz' - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz"

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz"

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: " İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:38 Kaynak: AA
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