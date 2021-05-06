Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in yasa dışı girişimlerinden endişe duyuyoruz - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in yasa dışı girişimlerinden endişe duyuyoruz

06.05.2021 17:30
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in yasa dışı girişimlerinden endişe duyuyoruz, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah semtinde Filistinli ailelerin evlerine yönelik tahliye kararlarından ve İsrail kanunlarına göre de yasa dışı kabul edilen ruhsatsız küçük yerleşimlerin yasallaştırılmasına yönelik girişimlerden büyük endişe duyulduğu açıklandı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah semtinde Filistinli ailelerin evlerine yönelik tahliye kararlarından ve İsrail kanunlarına göre de yasa dışı kabul edilen ruhsatsız küçük yerleşimlerin yasallaştırılmasına yönelik girişimlerden büyük endişe duyulduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Batı Şeria ve Kudüs'te yasa dışı yerleşim birimlerini genişletmeye devam ettiği, ayrıca aldığı yıkım ve müsadere kararlarıyla, işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlileri tahliye etmeye yönelik sistematik girişimlerini sürdürdüğü görülmektedir. Bu çerçevede son dönemde, Kudüs'ün güneydoğusundaki Har Homa'da 540 yeni yerleşim birimi inşası planının onaylanmasından, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah semtinde Filistinli ailelerin evlerine yönelik tahliye kararlarından ve İsrail kanunlarına göre de yasa dışı kabul edilen ruhsatsız küçük yerleşimlerin yasallaştırılmasına yönelik girişimlerden büyük endişe duyuyoruz. İsrail'in uluslararası hukuka aykırı şekilde sürdürdüğü söz konusu politikalar, iki devletli çözümün önündeki en büyük engeli teşkil etmeyi sürdürmektedir. Uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyelerini söz konusu hukuk dışı uygulamalara karşı daha güçlü tepki vermeye davet ediyoruz" denildi.


Batı Şeria, Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in yasa dışı girişimlerinden endişe duyuyoruz - Son Dakika


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