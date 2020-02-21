Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri kararı)Uluslararası hukuku, BM... - Son Dakika

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Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri kararı)Uluslararası hukuku, BM...
11 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri kararı)Uluslararası hukuku, BM kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışı şiddetle reddediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:44 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri kararı)Uluslararası hukuku, BM kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışı şiddetle reddediyoruz
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