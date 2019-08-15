Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "İsrail Kamu Güvenliği Bakanı'nın Mescid-i Aksa'daki statükonun...
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Dışişleri Bakanlığı: "İsrail Kamu Güvenliği Bakanı'nın Mescid-i Aksa'daki statükonun...

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail Kamu Güvenliği Bakanı'nın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerini bütünüyle reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı: "İsrail Kamu Güvenliği Bakanı'nın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerini bütünüyle reddediyoruz"
İsrail, Aksa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:57 Kaynak: AA
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