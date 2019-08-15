Dışişleri Bakanlığı: "İsrail Kamu Güvenliği Bakanı'nın Mescid-i Aksa'daki statükonun...
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "İsrail Kamu Güvenliği Bakanı'nın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerini bütünüyle reddediyoruz"
Dışişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:57 Kaynak: AA
: "İsrail
Kamu Güvenliği Bakanı'nın Mescid-i Aksa
'daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerini bütünüyle reddediyoruz"
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2028'i istediğimizi UEFA'ya ilettik Türk-İş Başkanı Atalay'dan "İşçileri sattı" eleştirilerine yanıt: Esas alçak onlar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma Teröristlere darbe üstüne darbe