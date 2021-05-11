Dışişleri Bakanlığı: İsrail, olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: İsrail, olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur

11.05.2021 12:42
Dışişleri Bakanlığı: İsrail, olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı: İsrail, olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudurDIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, "Mukaddes Ramazan ayında Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin halkını topraklarından sürmeye çalışan ve Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Filistinlilere müdahalede bulunan İsrail,...

Dışişleri Bakanlığı: İsrail, olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, "Mukaddes Ramazan ayında Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin halkını topraklarından sürmeye çalışan ve Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Filistinlilere müdahalede bulunan İsrail, Filistin topraklarında olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridinde başlattığı ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırıları şiddetle telin edilerek, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi. Açıklamada, "Mukaddes Ramazan ayında Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin halkını topraklarından sürmeye çalışan ve Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Filistinlilere müdahalede bulunan İsrail, Filistin topraklarında olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur. İsrail'in söz konusu saldırgan ve tahrikkar politikalarının Ortadoğu'da şiddetin sona erdirilmesine ve diyalog ve uzlaşının hakim kılınmasına yönelik çabalara katkı sağlamayacağı açıktır" denildi.

'DERHAL SON VERMESİ SAĞLANMALI'Bu tür askeri yöntemlere derhal son verilmesi çağrısı yapılarak, şunlar kaydedildi:

"İsrail yönetiminin, ayrımsız ve orantısız güç kullanmak suretiyle Filistin halkının meşru hak ve taleplerini bastıramayacağını artık idrak etmesi ve bölgede husumet ve gerilimi daha da artırmaktan başka bir amaca hizmet etmeyen bu tür askeri yöntemlere derhal son vermesi sağlanmalıdır. Sayın Bakanımız, bölgede gerilimin düşürülmesine ve İsrail'in saldırgan tutumuna son vermesinin sağlanmasına yönelik olarak Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve diğer uluslararası platformlarda atılabilecek adımlara ilişkin olarak İİT Genel Sekreterinin yanı sıra, bölge ülkeleri ve çeşitli Avrupa ülkelerindeki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirmektedir."

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,


Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: İsrail, olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur - Son Dakika


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