Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "İsrail yönetimi, devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve...
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Dışişleri Bakanlığı: "İsrail yönetimi, devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail yönetimi, devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir"

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail yönetimi, devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:18 Kaynak: AA
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Türkiye'den İsrail'in saldırılarına sert tepki: Saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir
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