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Dışişleri Bakanlığı: "İsrail yönetimi, devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "İsrail yönetimi, devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir" Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:18 Kaynak: AA
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