Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki Terör Saldırısını Kınadı

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Kabil'de bir anma töreni sırasında meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki Terör Saldırısını Kınadı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Kabil'de bir anma töreni sırasında meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün düzenlenen, üst düzey yetkililerin de hazır bulunduğu bir anma töreninde meydana gelen terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:12 Kaynak: İHA

Afganistan, Kabil, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soylu'nun "Tutuklanacaklar" Sözleri, Almanya'yı Rahatsız Etti: Endişeliyiz Son Ankete Göre, Seçmenin Yüzde 54'ü Ekonomiyi Göz Önünde Bulundurarak Oy Verecek

Korkunç Rakamlar! Kız Çocuğuna Cinsel Şiddet, Yüzde 67 Arttı Binali Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Ziyaret Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 20:14:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki Terör Saldırısını Kınadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]