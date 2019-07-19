Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki terör saldırısını kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:43 Kaynak: İHA
, Kabil
'deki terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kabil Üniversitesinde meydana gelen terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bir eğitim kurumunu hedef alan bu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan
Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA
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