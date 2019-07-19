Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki terör saldırısını kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki terör saldırısını kınadı

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki terör saldırısını kınadı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki terör saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kabil Üniversitesinde meydana gelen terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bir eğitim kurumunu hedef alan bu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.
(İHA)
Kabil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:45 Kaynak: İHA
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