Dışişleri Bakanlığı: "Kendi vatandaşı yabancı terörist savaşçıları geri almaktan kaçınan ülkelerin...
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Dışişleri Bakanlığı: "Kendi vatandaşı yabancı terörist savaşçıları geri almaktan kaçınan ülkelerin DEAŞ'la mücadelede ülkemize ders verme hakkı yoktur"
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:18 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: "Kendi vatandaşı yabancı terörist savaşçıları geri almaktan kaçınan ülkelerin DEAŞ'la mücadelede ülkemize ders verme hakkı yoktur"
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