Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Kendi vatandaşı yabancı terörist savaşçıları geri almaktan kaçınan ülkelerin...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: 'Kendi vatandaşı yabancı terörist savaşçıları geri almaktan kaçınan ülkelerin...

Dışişleri Bakanlığı: "Kendi vatandaşı yabancı terörist savaşçıları geri almaktan kaçınan ülkelerin...

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Kendi vatandaşı yabancı terörist savaşçıları geri almaktan kaçınan ülkelerin DEAŞ'la mücadelede ülkemize ders verme hakkı yoktur"

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Kendi vatandaşı yabancı terörist savaşçıları geri almaktan kaçınan ülkelerin DEAŞ'la mücadelede ülkemize ders verme hakkı yoktur"

Dışişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nebiyan kestanesi yöre halkının geçim kaynağı oldu
Putin'den Barış Pınarı Harekatı yorumu: DEAŞ'lılar kaçabilir Bakan Akar: Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi İngiltere'de yaşan AB vatandaşları, Brexit nedeniyle haklarını kaybetmekten endişe ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 17:15:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Kendi vatandaşı yabancı terörist savaşçıları geri almaktan kaçınan ülkelerin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]