Dışişleri Bakanlığı Kenya'daki terör saldırısını kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, Kenya'nın Garissa vilayetinde devriye görevindeki bir polis aracına yönelik terör saldırısını kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 09:01 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Kenya'nın Garissa vilayetinde devriye görevindeki bir polis aracına yönelik terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kenya'nın Garissa vilayetinde devriye görevindeki bir polis aracına yönelik gerçekleştirilen terör eyleminde birçok polis memurunun hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Kenya halkına ve Kenya hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.
(İHA)
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