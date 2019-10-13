Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Kenya'daki terör saldırısını kınadı
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı Kenya'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı Kenya'daki terör saldırısını kınadı

54 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Kenya'nın Garissa vilayetinde devriye görevindeki bir polis aracına yönelik terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Kenya'daki terör saldırısını kınadı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Kenya'nın Garissa vilayetinde devriye görevindeki bir polis aracına yönelik terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kenya'nın Garissa vilayetinde devriye görevindeki bir polis aracına yönelik gerçekleştirilen terör eyleminde birçok polis memurunun hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Kenya halkına ve Kenya hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 09:01 Kaynak: İHA
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