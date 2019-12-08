Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Kenya'daki terör saldırısını kınadı
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Dışişleri Bakanlığı Kenya'daki terör saldırısını kınadı

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Kenya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği yolcu otobüsüne düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Kenya'daki terör saldırısını kınadı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Kenya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği yolcu otobüsüne düzenlenen terör saldırısını kınadı.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kenya'nın Mandera vilayetinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünü hedef alan terör eylemi sonucunda ilk belirlemelere göre aralarında polis memurlarının da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost Kenya hükümetine ve halkına başsağlığı diliyoruz" denildi. - ANKARA

Polis, Kenya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:46 Kaynak: İHA
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