Dışişleri Bakanlığı, Keşmir'deki Terör Saldırısını Kınadı
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Jammu Keşmir'de güvenlik güçlerini taşıyan bir konvoya yönelik yapılan terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı
, Jammu Keşmir'de güvenlik güçlerini taşıyan bir konvoya yönelik yapılan terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Jammu Keşmir'de bugün (14 Şubat
) güvenlik güçlerini taşıyan bir konvoya yönelik terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Hayatlarını kaybeden askerlerin ailelerine, Hindistan
halkına ve Hükumetine taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Son dönemde Jammu Keşmir'de artan gerginlikten ve can kayıpları yaşanmasından derin kaygı duyuyor, sorunun diyalogla ve ilgili BM
kararları çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını diliyoruz" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:16 Kaynak: İHA
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